OFFICIEEL: KV Mechelen heeft héél hoge verwachtingen bij aanwinst: "Normaal géén spek voor onze bek"

KV Mechelen heeft beet. Met Munashe Garananga is de defensie Achter De Kazerne versterkt. En de verwachtingen zijn meteen heel hoog.

Munashe Garananga tekende een contract tot medio 2027 Achter De Kazerne. KV Mechelen haalt de 23-jarige verdediger weg bij FC Sheriff.

"Dit is normaal gezien geen spek voor onze bek", is Tim Matthys (sportief directeur van Malinwa, nvdr.) heel trots op de aanwinst. "Gelukkig voor ons wil hij investeren in zijn sportieve carrière."

Welkom Gara💪



De centrale verdediger komt over van FC Sheriff, de huidige leider in de Moldavische Super Liga.



Fun fact, hij heeft nog op school gezeten met onze Bill Antonio, dus kijkt alvast uit naar het blij weerzien🤩



Info > https://t.co/MvXumGDe1w#trotsoponzekleuren pic.twitter.com/eolxVdVZzX — KV Mechelen (@kvmechelen) February 1, 2024

Op die manier telt Mechelen twee Zimbabwanen in de kern. "Hij heeft heel wat ervaring en speelde ook al in de Europa League en Conference League. Ik kijk alvast uit naar zijn ontwikkeling bij ons."