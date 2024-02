'Olympique Lyon haalt opnieuw uit: Rode Duivel tekent in allerijl met speciale constructie'

Olympique Lyon is in volle strijd tegen degradatie en wil er dan ook graag Orel Mangala bij hebben om ook op het middenveld voor extra creativiteit en duelkracht te zorgen. Mangala moet dan helpen in de aanvoer richting Fofana, Orban en co.

🚨🔴🔵 Orel Mangala to OL, here we go! He’s on his way to Lyon with agents to undergo medical tests and sign the contract.



Nottingham Forest to receive €10m now as loan fee plus €15m buy option clause in June, considered formality.



Contract details clarified, medical today. pic.twitter.com/gTe7Ez6hWF