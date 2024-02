📷 OFFICIEEL Fikse bedrijvigheid op einde van mercato bij Westerlo

Westerlo heeft op de slotmomenten van de transferperiode nog twee transfers geregeld. Mebude vertrok, terwijl er nog een aanvallende middenvelder bij kwam.

Westerlo trok in de slotmomenten van de wintermercato nog Karol Borys aan. “Met Karol Borys strikt KVC Westerlo één van de grootste Poolse talenten. De linksbenige aanvallende middenvelder komt over van de Poolse koploper Slask Wroclaw en tekent een verbintenis van 2,5 jaar in de Kempen”, klinkt het in Westerlo.

“Wie de naam Karol Borys googelt, komt al snel compilatiefilmpjes tegen van dribbels van het ‘Poolse wonderkind.’ Op amper 15-jarige leeftijd maakte de linksbenige middenvelder al zijn debuut in de Poolse eerste klasse, waarmee hij gelijk de op drie na jongste speler ooit werd die minuten wist te maken op het Poolse topniveau. Nu, twee jaar later, wacht hem op 17-jarige leeftijd zijn eerste buitenlandse avontuur bij KVC Westerlo.”

“Het Poolse toptalent, dat ook als jeugdinternational al furore wist te maken, stond op de radar van tal van grote ploegen, maar zal nu in en rond ’t Kuipje verder werk maken van zijn ontwikkeling als profvoetballer. Iets waar wij als warme familieclub hem zeer graag willen en zullen in bijstaan.”

Adedire Mebude verlaat dan weer Westerlo en gaat het seizoen uitdoen in de Championship. De Schotse belofte-international bereikte een akkoord met Bristol City FC, dat hem huurt tot het einde van het seizoen. “De Engelse tweedeklasseclub bedong daarbij ook een aankoopoptie op de Schotse winger. Bristol City prijkt momenteel op een 13de plaats in de Championship”, klinkt het.