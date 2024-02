Sterkhouder KRC Genk verdoezelt het niet en zegt wat er nu in deze precaire situatie moet gebeuren

KRC Genk is in een precaire situatie beland na een 2 op 9. Dat verdoezelt ook zijn sterkhouder Hrosovsky niet. Zijn boodschap in een exclusief interview met Voetbalkrant: werkelijk elke speler moet nu de mouwen opstropen en verantwoordelijkheid nemen.

Bij het begin van ons gesprek keren we ruim een maand terug in de tijd. Genk rolde op tweede kerstdag overtuigend Antwerp op. Dat leek de ideale boost voor 2024. "Dat was de laatste wedstrijd van het jaar. We hebben dan een break. Spelers verspreiden zich over verschillende plaatsen, je bent niet meer samen als ploeg."

Hrosovksy nuanceert dat hele idee dus. "Zomaar op dat elan doorgaan, zo werkt het niet." Sindsdien heeft Genk drie competitiematchen op rij nagelaten om de volle buit te pakken. "Het draait niet enkel om controle over een wedstrijd, maar ook om een wedstrijd kunnen afmaken. Mentaliteit? Dat is één woord dat vele dingen omvat."

Hrosovsky hekelt slechte beslissingen

Het ligt ook niet enkel daar aan volgens de middenvelder. "Het gaat niet enkel om mentaliteit, ook om de beslissingen op het veld. Als je een doelpunt maakt, mag je niet denken dat het al binnen is. Het is nooit voorbij tot het laatste fluitsignaal weerklinkt. In onze laatste twee matchen hebben we het te gemakkelijk weggegeven."

Enkele pluspunten dan: Heynen zal tegen Union terugkeren uit schorsing en El Khannouss keert weldra terug van de Africa Cup, waar Marokko is uitgeschakeld. "Met Heynen en El Khannouss recupereren we twee belangrijke spelers, maar het draait nog altijd om het team."

Genk moet het als collectief doen

Hrosovsky heeft dus een duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats. "Elke individuele speler moet opstaan en beter worden. We moeten aan het eind van de rit beter doen als ploeg. We moeten op het veld tonen dat we de wedstrijd willen winnen en dat we daar klaar voor zijn. En beter te doen als in de vorige twee matchen."