Brugse politiecommissaris haalt stevig uit naar Zeno Debast

De voorbije weken werden enkele wedstrijden in de hoogste klasse stopgezet. Ook de bekerpartij tussen Union SG en RSC Anderlecht moest eraan geloven.

De partij in de Croky Cup werd stopgezet toen supporters van RSC Anderlecht met bekertjes gooiden. Achteraf maakte Zeno Debast de opmerking dat dit allemaal niet zo erg is, als er geen gewonden vallen.

Carlo Smits, commissaris bij de politie in Brugge, kan niet lachen met die uitspraken. “Ook de spelers moeten zich bewust zijn dat ze een voorbeeld zijn. Als ik Zeno Debast hoor vertellen dat hij begrip heeft voor de fans die een match hebben laten stilleggen, dan zou ik hem een proces-verbaal willen schrijven voor het aanmoedigen van geweld”, is Smits duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Een generatiekloof misschien? Volgens de Brugse politiecommissaris zou Debast beter een voorbeeld nemen aan Jan Vertonghen of Simon Mignolet die wel duidelijk laten horen dat een dergelijk gedrag van supporters onaanvaardbaar is.

In de Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk zaten dan weer mannen met een bivakmuts in de tribune, terwijl dat verboden is, maar toch greep de politie niet in.

“We vinden het als politie niet opportuun om in een volle tribune in te grijpen voor iets als een bivakmuts dragen. Dat mag enkel gebeuren door politie die een uniform draagt. Maar als zo iemand een tribune betreedt, is de kans op escalatie nu eenmaal groot”, klinkt het nog.