Imke Courtois spreekt duidelijke taal richting Zeno Debast: "Dat ook toelaten?"

De voorbije weken waren de supporters in enkele wedstrijden weer heel negatief in beeld. Dat was ook tijdens de bekermatch van Union SG tegen Anderlecht zo.

Afgelopen woensdag moesten de laatste vijf minuten van RWDM-Eupen nog gespeeld worden. De fans van de thuisploeg hadden de wedstrijd het weekend ervoor opzettelijk doen stopzetten. Ridicuul noemt Imke Courtois het in De Zondag. Voor die beslissing, maar vooral voor de mensen die dat soort regels maken heeft de analiste maar weinig fraaie woorden. “Ze leven daar soms toch in een luchtbel hoor. Met hun zevenduizend regels, uit angst dat er iemand een beslissing moet nemen op basis van gezond verstand”, gaat Courtois verder. Ook de bekerwedstrijd tussen Union SG en RSC Anderlecht werd stopgezet, nadat fans van paarswit met bekertjes begonnen te gooien. Opvallend was dat Zeno Debast achteraf zei dat het allemaal niet zo erg is, als er geen gewonden vallen. Dat doet bij Courtois de wenkbrauwen fronsen. “Tja. Bij racisme op het veld vallen er ook geen fysiek gewonden. Moeten we dat dan ook maar toelaten?”, klinkt het.





