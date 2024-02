Even geleden nog spits bij Charleroi, nu plots verdediger bij KRC Genk: "Hij bleef me graag als aanvaller opstellen"

KRC Genk haalde met Ken Nkuba een vervanger voor Daniel Munoz, die naar Crystal Palace is vertrokken. De jonge Belg heeft de zware opdracht om de Colombiaan op te volgen.

Nkuba werd bij Charleroi gehaald. De verdediger is nog maar net terug uit blessure, al kon Charleroi zijn diensten nog goed gebruiken. Maar de kans om bij een topclub als Racing Genk te tekenen wou hij niet laten liggen.

"Toen ik hoorde van de Genkse interesse was ik er trouwens meteen van overtuigd dat dit de juiste stap zou zijn. Dit is een grote club, dat merk je aan alles. Ik ben er zeker van dat ik hier een betere voetballer ga worden. Dat ik Charleroi verlaat terwijl de club in volle degradatiestrijd verwikkeld is? Dat is zo, maar dit was een kans die ik niet kon laten liggen. Weet je, ik had mijn zinnen na vorig seizoen eigenlijk al op een transfer gezet. Er was toen interesse uit Frankrijk", vertelt hij bij Het Belang van Limburg.

Maar Nkuba is geen geboren verdediger, geeft hij zelf ook toe. "Ik ben in de jeugdreeksen altijd een echte nummer 9 geweest en was ook spits toen ik mijn eerste profcontract tekende bij Charleroi. Uiteindelijk ben ik dan onder coach Edward Still naar de rechterflank verhuisd. Maar dat maakte voor Jacky (Mathijssen n.v.d.r.) niet uit. Hij bleef me ook daarna graag als aanvaller opstellen."

"Mijn favoriete positie? Als ik mag kiezen toch rechtsachter. De overgang naar een viermansverdediging zal wel even wennen worden (Charleroi speelt met vijf achterin, red.), maar samen met de Genkse staf ga ik er alles aan doen om de nieuwe principes zo snel mogelijk onder de knie te krijgen", besluit de nieuwe Genkse aanwinst.