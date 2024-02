Griffin Yow leeft helemaal op bij Westerlo en daar heeft één persoon een groot aandeel in

KVC Westerlo won dinsdag met 4-2 van Cercle Brugge. Griffin Yow blonk uit met twee doelpunten. De jonge aanvaller blijft groeien.

KVC Westerlo speelt de laatste tijd heel goed voetbal. De club staat 10e in het klassement, vinden de spelers niet dat ze meer zouden verdienen?

"Ja, dat zou je kunnen zeggen", begint Griffin Yow. "Maar dat is voetbal. Zo is het nu eenmaal. Ik vind natuurlijk ook dat we verdienen om hoger in het klassement te staan. Maar wij moeten nu gewoon blijven doordrukken, we moeten die motivatie hebben. We zien nu dat we goede prestaties kunnen neerzetten tegen ploegen als Cercle Brugge en KAA Gent. Dat geeft al wel flink wat motivatie."

Hij scoorde twee doelpunten. De jonge Amerikaan straalt zelfvertrouwen uit op het veld. "Ik voel me zeker goed op mijn plaats nu. Maar ik ben ook niet snel tevreden van mezelf. Ik ben nu wel zelfzeker en al blij met waar ik ben, maar ik streef steeds naar meer. Ik weet altijd dat ik beter kan, zelfs in een goede wedstrijd."

Coach Rik De Mil heeft daar ook een aandeel in, vertelde Yow. "Het is goed om hem te hebben. Hij geeft met het vertrouwen dat ik nodig heb en vertelt me steeds waar ik aan moet werken en waar ik al goed mee bezig ben. Onze communicatie verloopt heel vlot."