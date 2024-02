Kylian Mbappé vertrekt deze zomer bij PSG om de Champions League te kunnen winnen

Le Parisien weet dat Kylian Mbappé's toekomst niet bij PSG ligt. De Franse club zou niet meer geloven in een verlengd verblijf van de steraanvaller.

Hoewel er nog geen officieel akkoord met Real is, geloven ingewijden bij PSG dat het onvermijdelijk is dat Mbappé transfervrij vertrekt. Tegelijkertijd heerst er optimisme in Madrid over lopende onderhandelingen die sinds 1 januari plaatsvinden, mede dankzij het aflopende contract van Mbappé.

Le Parisien benadrukt dat het winnen van de Champions League en de Gouden Bal de belangrijkste redenen zijn voor Mbappé om te kiezen voor een transfervrije overstap naar Real Madrid. Dit komt twee jaar nadat de Franse ster eerder flirtte met de club. Destijds verlengde Mbappé verrassend zijn contract bij PSG na een maandenlange transfersoap.

Hoewel PSG naar verluidt meer geld biedt dan Real, lijkt dat deze keer niet doorslaggevend te zijn. In de zomer van vorig jaar waren PSG en Mbappé nog in conflict nadat hij had laten weten geen gebruik te maken van de optie om zijn contract met een jaar te verlengen.