Louwagie dient eigen fans van antwoord na alle kritiek op het transferbeleid

De fans van KAA Gent zijn niet tevreden met de gang van zaken. Door de internationale verplichtingen en uitgaande transfers is de titeldroom helemaal weg.

De supporters van KAA Gent kunnen hun ogen niet geloven met hoe het er bij de club aan toegaat en beginnen stevig te morren. De transfers van Fofana, Orban en Cuypers, plus de spelers die weg zijn voor interlands, zorgden ervoor dat Vanhaezebrouck niks meer heeft om mee te spelen.

“Dan krijg je vragen zoals: ‘Je wist toch dat ze naar de Africa Cup en de Asian Cup gingen?’ Natuurlijk, maar welke spelers willen er komen om zes weken te spelen, te depanneren en dan op de bank te belanden? Spelers en makelaars zijn ook niet dom”, zegt Michel Louwagie in Het Nieuwsblad.

Eisen van Vanhaezebrouck liggen heel hoog

Volgens de CEO legt Hein Vanhaezebrouck zijn eisen terecht heel erg hoog en werden er geen vervangers gehaald om toch maar een vervanger te hebben, want die zouden KAA Gent onwaardig zijn.

De cijfers liegen er volgens Louwagie niet om, al voegt hij er ook een straffe quote bij. “We hebben nu een eigen vermogen van 40 miljoen euro, als er dan geen toekomstperspectief is… De eigenaar zal nu ook wel willen investeren. We zullen niet kampioen spelen, maar we staan er nu wel heel goed voor.”

Volgens Louwagie is het ook in het voordeel van de club dat ze geen nieuw stadion meer moeten bouwen en dat ze een oefencomplex hebben.