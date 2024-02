Sportief directeur van STVV had het niet verwacht: "Om half elf, vlak voor deadline"

STVV is er tijdens de wintermercato in geslaagd om de spelerskern bij elkaar te houden. Dat was geen sinecure, met alle aandacht die er was.

STVV zat met enkele heikele dossiers tijdens de wintermercato, maar slaagde er uiteindelijk in om bijvoorbeeld Matte Smets aan boord te houden. Hij had een goed gesprek met Hein Vanhaezebrouck, maar trok uiteindelijk toch niet naar KAA Gent. “Het was nooit onze intentie om Matte te verkopen, maar we zaten in een situatie waarin we niet anders konden”, zegt sportief verantwoordelijke Andre Pinto aan Het Belang van Limburg. Pinto zag Smets van vijftienjarige doorgroeien tot waar hij nu staat. De bedoeling is nu een nieuw contract te geven aan Smets, met een grotere aankoopclausule. “Al moeten we waken over onze financiële limieten. Deze zomer was het al erg moeilijk om zijn contract te verlengen, dus ik durf hierover geen uitspraken te doen. Maar het is wel onze betrachting om er een win-winsituatie van te maken voor zowel de club als de speler.” Maar ook een andere sterkhouder kwam op Deadline Day nog in beeld voor een vertrek. “Weet je dat we donderdag om half elf 's avonds nog een bod binnenkregen op Koita? Dat toont maar hoe onvoorspelbaar het voetbal is”, besluit Pinto.





