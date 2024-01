KAA Gent krijgt bij gemist target deze zomer nieuwe transferkans aan dezelfde voorwaarden

KAA Gent was bereid de gelimiteerde transferprijs voor Matte Smets op tafel te leggen. Toch zei de speler neen tegen een mooi contractvoorstel.

Vorige week was duidelijk dat KAA Gent volop wou inzetten op de transfer van Matte Smets van STVV. Ondertussen is duidelijk dat hij niet ingaat op het mooie meerderjarige voorstel dat de Buffalo’s hem deden.

“Ik had donderdag een gesprek met Hein Vanhaezebrouck. Dat was meteen een heel goed gesprek. Hein is niet de minste. Ik kende hem tot dan alleen maar van langs de zijlijn. Een boeiende persoonlijkheid en coach. Gent is bovendien een fantastische club, net als STVV”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Smets is klaar voor een volgende stap in zijn carrière, maar twijfelt of dit wel het goede moment is. Voorlopig blijft hij dan ook bij STVV, tot het einde van dit seizoen.

In de zomer kan KAA Gent een nieuwe poging ondernemen om Smets binnen te halen. De gelimiteerde transfersom is volgens het contract bij STVV ook geldig tijdens de zomermercato.

“Daar wil ik nu niet aan denken. Ik ben blij dat dit even uit mijn hoofd kan na een zware week. We zullen wel zien wat er deze zomer op mijn pad komt. Mijn management heeft mijn beslissing alvast meegedeeld aan Gent.”