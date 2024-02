Club Brugge rouwt om het overlijden van ex-speler

Club Brugge neemt afscheid van een ex-speler. José Reynaert overleed op 102-jarige leeftijd.

Club Brugge deelt via zijn officiële kanalen mee dat ex-speler José Reynaert overleden is. Hij werd 102 jaar oud.

'José Reynaert, geboren op 7 december 1921 in Beernem, was voor lange tijd een vaste waarde bij Blauw-Zwart. Hij begon zijn voetbalcarrière bij SC Beernem, waarna hij in 1938 overkwam naar Club Brugge. Zijn carrière werd doorbroken door de Tweede Wereldoorlog, maar Reynaert werkte zijn leven als voetballer af bij Blauw-Zwart tot 1947', klinkt het op de clubwebsite.

'Reynaert had bovendien een record op zak. Hij was de laatst levende speler die actief was voor de Tweede Wereldoorlog in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal was de oudste nog levende speler die met Club in eerste klasse speelde.'