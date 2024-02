KV Mechelen-trainer Hasi geeft eerlijke kritiek, weigert naar top 6 te kijken en prikt naar andere club: "Dat kan toch niet!"

Wie had gedacht dat KV Mechelen en de top 6 nog in dezelfde zin genoemd zouden worden? Met Hasi in de dug-out is Malinwa aan een revival bezig. Het is na de zege in Eupen genaderd tot amper vier punten van Genk, maar Hasi zit nog steeds met het behoud in zijn hoofd.

De winst aan de Kehrweg kwam er ook niet zonder slag of stoot. "Eupen was de betere ploeg, vooral in de eerste helft", geeft Besnik Hasi eerlijk toe. "We lieten hen te veel komen. Ook op het einde hebben ze druk uitgeoefend en redt Elias Cobbaut ons één keer en Gaëtan Coucke twee keer."

KV Mechelen ontsnapte dus aan een gelijkmaker. "We verdienen niet om te winnen, maar dat betekent niet dat ik er minder blij mee ben." De 10 op 12 in 2024 mag wel gezien worden. "Terwijl we zoveel spelers missen. We verkopen spelers, twee spelers zijn naar hun nationale ploeg gegaan, je hebt dan nog de blessure van Bassette."

Besnik Hasi blijft naar beneden kijken

Hasi duidt de mentaliteit van zijn spelers aan als reden voor de behaalde punten. KVM staat plots veel dichter bij play-off 1 dan bij de play-offs tegen degradatie. "Wij kijken naar beneden, niet naar boven. Als je hier verliest, sta je al korter bij de onderste zone en heb je twee moeilijke matchen tegen Genk en Antwerp voor de boeg."

Hard blijven werken voor de rechtstreekse redding, is zijn mantra. "Het is te vroeg om al zeker te zijn. Ik ben heel blij dat we 32 punten hebben, want ik wil niet in de schoenen van onderste ploegen staan. Dat is een enorme druk. Wie twee matchen wint, is wat meer gerust. Wie twee matchen verliest, staat weer onderaan."

Transfers RWDM doen de wenkbrauwen fronsen

Hasi meent ook dat de staartploegen versterkt zijn en denkt aan één team in het bijzonder. "Als je ziet wat RWDM heeft binnengehaald: negen spelers! Dat kan toch niet?! Er moet toch iets verkeerd zitten dat zij ineens negen spelers kunnen halen. Het is ook een ploeg die van iedereen kan winnen. Het wordt bikkelen."