Vanhaezebrouck razend en neemt zware woorden in de mond: "Als ze de competitie willen beïnvloeden, dat ze gewoon zes namen geven"

Hein Vanhaezebrouck liep rood aan na de match tegen Anderlecht. Woedend, furieus... er waren amper woorden voor. De coach van Gent hield zich niet in en gebruikte zware woorden. Hij beschuldigde het Referee Department er zelfs van de competitie te beïnvloeden.

Vanhaezebrouck ging meteen helemaal los. "Er waren twee fases. Eerst die fout van Depoitre waarop Debast hands maakt. Altijd penalty! Er is absoluut geen fout van Depoitre. Rits glijdt weg, er is niks aan. Hij fluit fout tegen ons, wat al een zware blunder van de ref was. Hij pakt ons een strafschop af."

"Maar die tweede fase is nog erger. Kandouss probeert langs Arnstad te lopen en Arnstad gooit zich voor Kandouss. Als hij zich daar laat vallen, is het al penalty voor ons. Ik noem dat een rugbytackle die Arnstad doet. Gewoon schandalig. Ook van VAR Wim Smet. Hoe kom je erbij om de ref naar het scherm te roepen. We zijn gewoon bestolen! Bestolen!"

In rugby is er altijd contact

"Dat is geen voetbalinterventie! Dat er contact is? In rugby is er altijd contact. Dat is wat Arnstad gedaan heeft. Eerst wil hij rechtstaan, maar ze roepen dat hij moet blijven liggen. Ridicuul! Ze krijgen hier hulp van derden. Als ze de rangschikking mee willen bepalen, dat ze dan gewoon zes namen geven."

"Als wij daar niet bij zitten, dan leggen we ons daarbij neer en gaan we play-off 2 spelen. Dit kan gewoon niet meer. Hoeveel reacties er nu binnenkomen... De telefoons staan niet stil. De mensen hebben de beelden ook gezien. Waar zijn we mee bezig?"