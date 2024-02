Vanhaezebrouck ziet er geen graten in om wel héél verbazingwekkende ingreep te doen (die penaltyfout maakt)

Bij KAA Gent staat Tsuyoshi Watanabe in de basis. Dat moet zowat een klein mirakel zijn, want de verdediger zat gisterennamiddag nog met Japan in de Asian Cup en werd er uitgeschakeld door Iran. Een dikke 24u later staat hij aan de aftrap in het Lotto Park.

Aangezien Watanabe niet speelde, achtte Hein Vanhaezebrouck het geen probleem om de verdediger in de basis te zetten. Die kwam met zijn valiezen van het toernooi aan in het Lotto Park. Hij landde pas deze middag op Brussels Airport na een vlucht van 6u45. Watanabe speelde in totaal maar 8 minuten voor Japan op de Asian Cup, maar de vlucht moet er toch ingehakt hebben. En veel matchritme zal hij dus ook niet hebben. Maar Hein Vanhaezebrouck ziet er dus blijkbaar geen graten in. Veel keuze heeft hij ook niet, want er zitten enkel jonge vervangers op de bank. De medische staf zal ook wel zijn fiat gegeven hebben. Watanabe kende wel een ongelukkige einde van de eerste helft, want hij maakte een domme strafschopfout op Stroeykens die de 1-0 inluidde. Met koffers en al 🤲 💙 #gntand pic.twitter.com/uzuYG93bpt — Tom Vandenbulcke (@tomvandenbulcke) February 4, 2024





