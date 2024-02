Hebben Hein en Gent een punt? Referee Department velt oordeel over afgekeurd doelpunt

KAA Gent verloor gisteren met het kleinste verschil op het veld van RSC Anderlecht. Na de gesprek waren Hein Vanhaezebrouck en zijn team niét te spreken over de afgekeurde 1-1. Ook het Referee Department heeft een oordeel gegeven.

Nog even de fase beschrijven. Vlak voor de kanonskogel van Julien De Sart zag de VAR een overtreding van Ismaël Kandouss op Kristian Arnstadt. Op basis van de beelden besliste Nicolas Laforge om het doelpunt af te keuren.

"De VAR had de scheidsrechter niet naar het scherm moeten roepen", is het Referee Department duidelijk. "In zo'n situatie van man tegen man had het spel zijn gang moeten gaan. Het doelpunt van KAA Gent had dus moeten goedgekeurd worden."

Bertrand Layec explains the disallowed goal during #ANDGNT pic.twitter.com/6SuBZLPqqI — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) February 5, 2024

Het is de zoveelste keer in slechts enkele weken tijd dat het Referee Department foute beslissingen moet erkennen. Ondertussen reageerden ook De Buffalo's al in een statement. "Het is een foute beslissing, maar wij gaan geen klacht neerleggen."