KAA Gent komt zelf met mededeling na veelbesproken VAR-fase tegen Anderlecht

KAA Gent verloor zondagavond met 1-0 van Anderlecht, al had het scorebord er ook anders uit kunnen zien.

Julien De Sart jaagde de bal tegen 130 km/u tegen de netten. De vreugde was groot na de gelijkmaker, maar het was maar voor even. De VAR greep in en keurde het doelpunt af nadat Arnstad ging liggen na contact met Kandouss.

Hein Vanhaezebrouck deed al uitgebreid zijn beklag over de fase. Nu komt de club zelf met een mededeling. 'KAA Gent zal geen klacht indienen bij het Referee Department na de wedstrijd van zondag tegen Anderlecht. Onze club heeft alle begrip voor het ongenoegen van de fans en deelt die onvrede ook, maar een klacht is in deze zinloos', klinkt het op de clubwebsite.

'Het is duidelijk dat de scheidsrechterlijke leiding resultaatbepalende fouten gemaakt heeft. Niet enkel de supporters, maar ook het bestuur, de sportieve staf en de spelers van KAA Gent zijn verontwaardigd over het afgekeurde doelpunt van Julien De Sart. Het gaat hier evenwel om beoordeling en interpretatie van de arbitrage (menselijke fouten), en niet om fouten tegen het reglement (scheidsrechterlijke dwaling). Daarom is er geen juridische grond voor een klacht', gaat KAA Gent verder.

Geen verder stappen worden dus ondernomen door de Buffalo's. Ze willen het onderwerp wel blijven aanhalen bij de Pro League en de voetbalbond.

'KAA Gent heeft al meermaals een oproep gedaan voor een fair en consistent verloop van de competitie, in het belang van alle clubs. Het onbegrip en ongenoegen bij vele voetbalfans is sindsdien niet verminderd, wel integendeel. Om naar een verbeterde werking te streven, zal onze club dit thema blijven op de agenda zetten bij de Pro League en de KBVB. KAA Gent blijft intussen ontgoocheld achter, maar focust nu op de wedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge.'