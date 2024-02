Peter Vandenbempt velt duidelijk oordeel over VAR-heisa in Anderlecht-Gent

Anderlecht won met 1-0 van KAA Gent afgelopen zondag. Toch kwam de topper weer om verkeerde redenen enorm veel in het nieuws.

De VAR zorgde voor twee discutabele momenten in de partij. Er werd geen strafschop gefloten voor een handsbal van Debast, en de gelijkmaker van De Sart werd afgekeurd nadat Arnstad neerging in het eigen strafschopgebied na contact met Kandouss.

Peter Vandenbempt begrijpt er ondertussen al niets meer van. "Hein Vanhaezebrouck had overschot van gelijk. Onbegrijpelijk dat de VAR tussenkomt en dat de scheidsrechter het doelpunt van De Sart afkeurt. We gaan deze fase - enigszins moedeloos - op de grote hoop met onbegrijpelijke blunders gooien", vertelt hij bij Sporza.

Anderlecht won dan wel, maar alle aandacht ging naar de beslissingen van de VAR en de ref. "Ik kan me voorstellen dat Anderlecht wat raar zal opkijken over de ampleur die de blunders van gisteren hebben gekregen, in vergelijking met die van donderdag in Mechelen of eerder in Leuven", besluit Vandenbempt.

Toch vindt hij dat KAA Gent ook naar zichzelf moet kijken, zeker als het Play-off 1 niet haalt. "Gent zal ook niet de laatste ploeg zijn die zich bestolen voelt en de reacties zullen almaar feller zijn, maar als de ploeg Play-off 1 misloopt, zal de 0 op 6 tegen KV Mechelen en STVV ook een rol spelen. Dan zit het er zelf ook voor iets tussen."