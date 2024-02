Riemer en Vanhaezebrouck deelden weer volop steken uit: "Jij mag straks spreken, nu mag ik mijn zegje doen"

"Een persconferentie van bijna een halfuur en geen enkele vraag over voetbal na een match tussen twee topploegen. Sterk!" Brian Riemer was helemaal uit zijn hum dat het niet ging over de zege van Anderlecht tegen Gent, maar wel dat alle focus op de scheidsrechters lag.

Riemer is het beu dat hij het elke week weer over de scheidsrechters moet hebben. "I'm sick and tired of talking about referee decisions every time", zuchtte hij. "Dat Hein vindt dat hij bestolen is? Het tegendeel had me verwonderd. Dat vind ik een heel zwaar woord na deze wedstrijd. Maar eigenlijk wil ik er gewoon niet meer over praten."

Als hij dacht dat daarmee de kous af was, kwam hij natuurlijk bedrogen uit. "Kijk jongens, die goal van Angulo had ook niet afgekeurd mogen worden hé. Die stond on side en niet met een paar millimeter, maar een halve meter."

Waarop Hein onderbreekt: "Omdat wij gestopt zijn met spelen toen er gevlagd werd kon hij scoren."

Riemer weer: "Jij mag straks weer spreken, nu mag ik mijn zegje doen."

Vanhaezebrouck had eerder al gezegd dat "ze bij Anderlecht maar blijven klagen ondanks dat ze de fouten in hun voordeel krijgen."

Waarop Riemer toch wel moest doordrammen over de scheidsrechters. "We zijn zelf met dit hele circus begonnen", verwees hij naar de klacht van Genk. "En ja, nu gebeurt het elke week. We moeten elkaar pushen om beter te worden. Misschien moeten we ook eens refs uit het buitenland laten komen?"

En op het einde werd er toch nog een hand gegeven...