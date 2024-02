Union SG-coach wil nog wat kwijt over Club Brugge vlak voor bekerclash: "Ze hebben zeker kwaliteiten, maar..."

Union SG doet het heel goed dit seizoen. De Brusselse club is alleen leider met 58 en 10 punten voorsprong op de nummer twee, Anderlecht.

Wanneer er wordt gesproken over de grootste uitdager, valt vaak de naam van Club Brugge. Ook CEO Philippe Bormans zei eerder al dat blauw-zwart de grootste concurrent is. Vindt Alexander Blessin dat ook?

"Weet je, ik las iets gelijkaardigs in de kranten na ons gelijkspel tegen Anderlecht. Brugge won en alle andere ploegen bovenin verloren punten. Toen was Club plots onze belangrijkste concurrent, maar dat verandert elke week want sindsdien speelden ze gelijk tegen Kortrijk en verloren ze van Antwerp. Ze hebben veel kwaliteit, maar het is nog zo’n lange weg. Te lang om daar nu al iets zinnigs over te zeggen. Dat we allebei de finale van de beker willen halen, is wel een feit. Wij willen niet kiezen tussen de beker, de competitie en de Conference League", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

Dan gaat hij dus niet akkoord met Philippe Bormans? "Het is omgekeerd, hij gaat niet akkoord met mij", gaat hij verder. "Nee, serieus, ik vind Club Brugge een goed team. Dat heb ik toen ook gezegd. Ik begreep twee weken geleden gewoon niet waarom iedereen plots over Club Brugge sprak als het opkomende team, terwijl wij ondanks het gelijkspel een goede wedstrijd speelden tegen Anderlecht."

"Ze hebben zeker kwaliteiten, maar andere teams kunnen ook nog kampioen worden. Deze wedstrijd in de beker zal daar weinig aan veranderen, denk ik. We zijn alleszins extreem gemotiveerd, want we zullen op ons best moeten zijn", besluit hij.