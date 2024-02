De door Club-fans meest gehate man bij Union: een speler die niemand onbewogen laat

U hoeft vanavond niet lang te wachten om te zien wie het meeste boegeroep naar zijn hoofd zal geslingerd krijgen. Christian Burgess is al een tijdje persona non grata bij de blauw-zwarte fans. Al glijdt het toch allemaal van de rijzige verdediger af.

Burgess is zo'n verdediger die de grenzen opzoekt. Hij heeft de hele trukendoos gevuld met van alles en nog wat: irritante fouten, protesteren bij de ref, opzichtige schwalbes... En soms kan hij eens uitpakken met een venijnige tackle, zoals de vorige match in Jan Breydel op Vetlesen.

Daar ging hij ook de fans van Club uitdagen door na een geslaagde tackle op Thiago ostentatief te gaan vieren voor de Brugse spionkop. Maar ondanks al dat is de Brit nog nooit rechtstreeks uitgesloten in een officiële match. Al had hij dat die match in Brugge wel verdiend. Niemand, ook Ronny Deila, begreep het.

Maar Burgess kan een scheidsrechter bespelen als geen ander. Zijn vele fouten zijn meestal nooit erg genoeg om er direct geel voor te geven. En op een of andere manier ontwijkt hij lang die kaart. Dat zal hij vanavond ook moeten doen of hij is geschorst voor de return. Maar oppassen, daar doet hij niet aan mee. Burgess gaat altijd vol door.

Hij mag zich alvast aan een warm onthaal verwachten...