De man die OH Leuven uit het degradatiemoeras sleurt: spelers komen weer met plezier trainen

OH Leuven staat niet meer op een potentiële degradatieplaats na een 11 op 15 in de laatste vijf wedstrijden. De aanpak van de Spaanse coach Oscar Garcia begint te lonen. De buitenwereld had zijn twijfels na de eerste twee maanden, maar binnen de club klinkt enkel lovende commentaar.

Het is al een stresserend seizoen geweest aan den Dreef. Niemand die voor het seizoen vermoed had dat de Vlaams-Brabanders op die manier in de problemen zouden sukkelen. Marc Brys werd in oktober al de laan uitgestuurd na tien wedstrijden waarin slechts 9 punten werden gepakt. De chemie was weg.

Garcia ontplofte na de non-match in Gent

Enter Oscar Garcia, een coach met een groots verleden als speler bij vooral FC Barcelona waarmee hij vier titels, twee bekers en een Europacup pakte. De verwachtingen lagen hoog, maar hij begon met een desastreus rapport van 1 op 24.

Bij OHL keken ze echter door die resultaten. Behalve Union passeerde de volledige top 7 in die periode de revue. Zes matchen die ze allemaal verloren, veelal met één doelpunt verschil. Garcia bleef echter rust uitstralen en predikte kalmte. Behalve na de 4-0 tegen Gent. Toen stormde het. Het begin van de ommekeer

Garcia ontplofte in de kleedkamer en was hard voor zijn spelers. De déclic... Sinds zijn aankomst legde hij de nadruk op de organisatie en dat loont nu. In de laatste vier wedstrijden kreeg Leuven nog twee goals binnen. Garcia streeft er dan ook niet naar om Barcelona-voetbal te spelen, maar kijkt vooral naar wat hij voor handen heeft.

Luistert naar zijn te

Er is dan ook een hemelsbreed verschil tussen de aanpak van Brys en die van Garcia. Hij luistert naar zijn mensen, ook naar zijn performance-team. Toen die onder Brys aangaven dat de spelers rust nodig hadden, laste hij nog een extra bosloop in omdat hij vond dat de fysieke paraatheid niet goed genoeg was.

Onder Garcia wordt er nu minder en korter getraind, maar wel intensiever. Tactischer en meer met de bal ook. De spelers komen intussen weer met plezier trainen, terwijl dat de eerste maanden van het seizoen verdwenen was.

De 50-jarige coach is bezeten door het spelletje en zit in zijn kantoor constant voetbalwedstrijden te analyseren. Daar roept hij ook regelmatig de verschillende linies bij. De verdedigers, middenvelders of aanvallers krijgen dan korte briefings. Nooit te lang, om de aandacht niet te verliezen.

Een drilsergeant meegenomen

Een aimabel man, klinkt het overal. Maar hij heeft ook een drilsergeant meegenomen in de vorm van Manel Exposito. Terwijl Garcia overschouwt, is Exposito de man die roept, schreeuwt, aanmoedigt... De aanjager zeg maar.

Het lijkt allemaal op zijn plaats te vallen, maar de komende drie weken zijn doorslaggevend. Met Standard, Charleroi en RWDM krijgen ze drie rechtstreekse concurrenten voorgeschoteld. Een vijf op negen of beter zou een enorme stap richting behoud zijn. Aan Garcia om de troepen even scherp te houden als in de laatste vier wedstrijden.