Ex-speler OH Leuven helpt Hein Vanhaezebrouck en KAA Gent na alle ellende aan onverwachte opsteker

Goed nieuws voor KAA Gent? Het was de voorbije weken quasi afwezig, maar nu is er toch eens een opsteker. Al is het niet meteen persoonlijk goed nieuws voor een van de spelers.

De finale op de Asian Cup wordt er eentje tussen het verrassende Jordanië en het al even verrassende Qatar of Iran. Na Australië en Japan eerder in het toernooi is nu met Zuid-Korea de derde grote favoriet gesneuveld.

In de halve finale tegen Jordanië werd met 2-0 verloren. Yazan Al Naimat (op aangeven van Mousa Tamari) en diezelfde Tamari - de voorbije drie seizoenen actief bij OH Leuven - zorgden voor het verschil én de finaleplaats voor Jordanië. En dus zit het toernooi erop voor Zuid-Korea, want er is geen strijd om brons.

Hong is terug na uitschakeling met Zuid-Korea

Hyun-Seok Hong kan dus ook meteen vanuit Qatar overvliegen naar België. De kans dat hij zondag tegen Cercle Brugge kan meespelen, is realistisch te noemen. Kapotgespeeld is de Zuid-Koreaanse middenvelder niet: op de Asian Cup speelde hij 149 minuten mee, verdeeld over vijf invalbeurten.

Voor Hein Vanhaezebrouck is het na vele tegenvallers een nieuwe opsteker. Stilaan is de hele kern die hij nog heeft opnieuw samen en kan hij gaan verder bouwen richting play-offs. Tegen Cercle Brugge kan al een stap gezet worden richting play-off 1.