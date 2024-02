Opvallende deal in de maak? 'Twee verschillende clubs hebben akkoord met staartploeg JPL'

David Henen leek een tijdje terug nog naar Turkije te kunnen verkassen, waar er interesse was van zowel Konyaspor als Gaziantep FK. Die wilden hem beiden graag voor anderhalf seizoen in huis halen, zo klonk het twee weken geleden nog.

Deals met beide ploegen werden niet bereikt, al zou Henen ondertussen wel op weg zijn naar Turkije. Om daarna een deal te tekenen met een team uit ... Kazachstan. UIt dat land zouden er volgens Sacha Tavolieri twee ploegen zijn opgestaan.

🔴⚪️ EXCL. #KVKortrijk reached both agreement with Kazakhstan clubs for David Henen ! 🇧🇪

💰 #KVK will take a little transfer fee + 10% sell-on.

🇹🇷✈️ Belgian winger (ex-#EvertonFC) now flying to Turkey in order to make his final decision between #FKAstana & #FKTobol Kostanaï 🇰🇿… pic.twitter.com/UhiQCUFp3r