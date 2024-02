Bart Tommelein komt met lovende woorden voor... kop van jut Marc Coucke

KV Oostende wordt momenteel bestuurd door een bewindvoerder. Die is druk op zoek naar een overnemer. Om de club in een positief daglicht te stellen zocht hij ook hulp bij burgemeester Bart Tommelein.

De bewindvoerder vroeg Tommelein of stadsdiensten het gras van de oefenterreinen konden maaien. “Mijn eerste gevoel was: neen. De overheid moet niet de taak van de bedrijven overnemen, waar stopt het dan? Maar samen met het volledige schepencollege waren we het unaniem eens dat we een uitzondering kunnen maken”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De grote struikelblok in de overname is de hoofdtribune. Daarvoor wordt jaarlijks 800.000 euro betaald aan de firma van Marc Coucke, maar dat bedrag zou wegvallen, waardoor de overname een stuk gemakkelijker lijkt.

Al moet KV Oostende wel nog overleven in de Challenger Pro League dan dit seizoen. Tommelein hoopt dat het in orde komt en heeft zelfs lovende woorden over voor Marc Coucke.

“Het zou niet helemaal eerlijk zijn als de persoon die heeft durven investeren in het stadion zo met lege handen zou staan. Marc Coucke heeft het oprecht goed voor met KVO. De mensen willen dat misschien niet geloven, na alles wat gebeurd is”, gaat Tommelein verder.

“Maar Marc blijft een supporter. Hij zal KV Oostende echt niet zomaar kapot laten gaan. Ik meen dat. Hij stelt zich zeer constructief op. Nu Conway uit beeld is, geloof ik echt dat er een oplossing mogelijk is.”