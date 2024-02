De penningmeester van Gent wrijft zich in de handen: 'Gent mag minstens vijf miljoen euro en wellicht nog een pak meer bijschrijven op bankrekening'

De bankrekening van KAA Gent werd de voorbije weken gespekt met de transfers van onder anderen Victor Orban en Hugo Cuypers. Maar er zitten nog miljoenen in de pijplijn. En ze zullen zonder veel moeite op de bankrekening verschijnen.

Het staat namelijk in de sterren geschreven dat Jonathan David deze zomer een absolute toptransfer zal maken. Lille OSC betaalde in 2020 ruim 32 miljoen euro voor de aanvaller aan KAA Gent. De volgende stap in zijn carrière dient zich aan.

De Engelse media weten dat Manchester United en Chelsea FC zich officieel bij Lille OSC hebben gemeld. Beide Engelse grootmachten willen de gesprekken over een zomertransfer nu al openen. En dat zien Les Dogues héél graag gebeuren.

© photonews

Lille wil minstens zestig miljoen euro op tafel zien verschijnen voor David, maar de interesse van Engelse topclubs kan die som héél gemakkelijk de hoogte induwen. Voor de volledigheid: de transfermarkt van de 24-jarige Canadees wordt geschat op vijftig miljoen euro.

Wat verdient Gent aan transfer van David?

Ondertussen wrijft ook KAA Gent zich in de handen. De Buffalo's zijn bij een transfer van David altijd zeker van vijf miljoen euro. Daarnaast onderhandelde Michel Louwagie een extra percentage op de meerwaarde van de doorverkoop. En als we bovengenoemde cijfertjes er nog eens bijnemen kan dat héél interessant worden.