Eerst de boeman, nu kan Marc Coucke mee aan de redding van KV Oostende liggen met hoopgevende beslissing

KV Oostende beleeft vanavond een hoogdag in de halve finales van de beker van België tegen Antwerp. Even tijd om alle zorgen te vergeten. Maar die zorgen zijn er nog altijd, al schijnt er licht aan het einde van de tunnel. Want de grootste molensteen - het stadion - lijkt een oplossing te krijgen.

Er zijn geïnteresseerden om KV Oostende over te nemen. Een zwak licht aan het eind van de tunnel? Het zou zomaar kunnen, want ook vanavond zitten er potentiële investeerders in de tribune. In de onderhandelingen blijkt echter dat de tribune die Marc Coucke er neerplantte, en waar hij nog altijd huurgelden voor krijgt, een groot struikelblok is.

Er hangt immers een potentiële belastingclaim van 5 miljoen euro boven. "Geen enkele overnemer zou zich borg stellen voor dat bedrag", zegt bewindvoerder Van Oosterwyck op de site van KVO. "Er vonden echter constructieve gesprekken plaats met de BBI (Bijzonder Belastinginspectie, red), want ze waarderen de inspanningen die we de voorbije twee weken al leverden. Ik ben dus al positiever gestemd in dat dossier."

Coucke wil verkopen

Maar veel hangt ook af van Marc Coucke, die nog steeds eigenaar is van de tribune. Maar hij zou die bij een faillissement ook verliezen. Dus moet er een oplossing gevonden worden in het belang van beide partijen.

En die zou in de maak zijn, want Coucke zou nu toch te vinden zijn om de tribune te verkopen aan potentiële overnemers. Dat was tevoren niet het geval, maar Coucke wil de club ook niet teloor zien gaan. En heel zijn investering staat ook op het spel.