Totale verrassing: UEFA-baas wijzigt regels om toch nog in zijn stoeltje te blijven zitten, maar keert ineens zijn kar 180 graden

Het UEFA-congres heeft donderdag in Parijs een amendement goedgekeurd waardoor voorzitter Aleksander Ceferin zich over drie jaar nog eens kandidaat kan stellen voor een vierde ambtstermijn. Zijn huidige termijn loopt tot 2027. Hij kondigde later zelf aan dat hij verrassend toch stopt dan.

Ceferin leek de regels om te buigen om zelf aan de macht te blijven. Na het stemmen kondigde hij echter aan dat hij er in 2027 mee stopt.

De bepaling werd goedgekeurd door meer dan twee derde van de stemgerechtigden, zoals bepaald in de statuten. Slechts drie van de 55 nationale federaties stemden tegen, er was een onthouding. Het amendement heft de limiet van drie termijnen niet op, maar preciseert dat de regel niet van toepassing is op mandaten die voor 1 juli 2017 zijn gestart. Ceferin voerde de limiet van drie termijnen zelf in in april 2017. Hij nam de regel over van de Wereldvoetbalbond FIFA en het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Boban stapte op

De Sloveen werd vorig jaar zonder tegenkandidaat herverkozen voor een derde voorzitterstermijn van vier jaar. Dat leek oorspronkelijk zijn laatste te zullen zijn, maar dankzij het amendement zou hij zichzelf in 2027 nog eens kunnen opvolgen en zo in functie blijven tot 2031.

De wijzigingen werden donderdag zonder oppositie doorgevoerd. Nochtans was er vorige maand wel even commotie binnen de UEFA toen de Kroaat Zvonimir Boban opstapte. Hij was het niet eens met de hervormingen van Ceferin en verliet daarom zijn post als Chief of Football van de UEFA. Boban drukte zijn "grote bezorgheid en totale afkeuring" uit. "Dit gaat in tegen de principes en waarden waarin ik diep geloof", reageerde hij.