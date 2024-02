Waarom Club Brugge deze keer wel een pak beter was tegen Union: heeft Deila per ongeluk de code gekraakt?

Union SG was niet op de afspraak in Jan Breydel, maar trekt wel met een doenbare 2-1 naar hun eigen fort Dudenpark binnen drie weken. Ronny Deila moest nochtans drie belangrijke spelers vervangen, maar mogelijk had dat er ook iets mee te maken dat blauw-zwart zich deze keer niet liet intimideren.

Het helpt natuurlijk ook als je vedetten op de afspraak zijn. Andreas Skov Olsen stak er met kop en schouders bovenuit. De Deen is in die vorm te goed voor de Jupiler Pro League. Dat beseft hij ook wel, al moet hij dat elke week tonen en de matchen waarin hij veelal onzichtbaar is eruit halen.

Een goal en een assist, maar ook gewoon dartelend over het veld. Deze vorm van Skov Olsen gaat Club Brugge deze zomer weer een pak geld opleveren. Weinigen die eraan twijfelen dat hij die stap zal willen zetten in de komende transferperiode.

Union gepakt op stokpaardje

Maar wat misschien ook wel doorslaggevend was: Club troefde Union af op grinta en inzet. Dat is opmerkelijk, want dat is het stokpaardje van Alexander Blessin. De Duitser heeft met Nilsson, Vanhoutte, Sadiki, Castro-Montes... spelers die door een muur kunnen en willen lopen.

Daarmee overbluft Union meestal de tegenstander. Maar deze keer stonden er evenveel werkers aan de overkant. Balanta, Odoi, Nielsen en Jutgla, dat zijn jongens die evenzeer iets te bewijzen hebben en zich in dienste stellen van de ploeg. Balanta en Nielsen op je middenveld, dat zijn twee blokken beton.

Balanta en Nielsen, twee blokken beton

Het is meer aan hen gelegen dat het zo geroemde middenveld van de Brusselaars niet draaide. Puertas liep en moedigde aan, maar zijn ploegmaats geraakten er niet door. We zeggen niet dat Deila zo elke week moet spelen, maar het is toch iets om over na te denken voor de matchen tegen Union.

Kijk maar naar Anderlecht, waar het lichtgewichtmiddenveld elke keer overlopen wordt door de buren uit Vorst. Zo heeft Deila misschien wel per ongeluk - Vetlesen en Zinckernagel hadden wel gespeeld indien fit - de code gekraakt.