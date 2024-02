Analist zeer duidelijk over strafschopfase in Club Brugge - Union SG: "Zeker een error, dit moet je toch zien?"

Club Brugge won de heenmatch van de halve finale in de Croky Cup met 2-1 van Union SG. Bij een 2-0 stand wilde Hans Vanaken een strafschop na een contact met Charles Vanhoutte. De ref én VAR gingen er echter niet op in.

Club Brugge had bij een 2-0 tussenstand tegen Union SG een strafschop kunnen krijgen voor een contact tussen Hans Vanaken en Charles Vanhoutte, toen die een bal wilde wegtrappen. "Hij raakt mij, dat is een duidelijke strafschop", aldus de sterkhouder van blauw-zwart.

Ook analist Marc Degryse was bij VTM2 tijdens de live van de wedstrijd al kristalhelder in zijn bewoordingen: "Dit is toch een strafschop? Strafschop. Dat is penalty. Die bal gaat op de stip", klonk het meteen na het contact tussen Vanaken en Vanhoutte.

Volgens Marc Degryse was het strafschop voor het contact van Vanhoutte op Vanaken

"Vanaken tikt de bal weg en Vanhoutte tikt Vanaken aan. Dit is een strafschop, simpel. Hij wil de bal wegtrappen en hij zit op de achillespees van Vanaken. Maar goed, we gaan verder. De VAR is in rust", was hij opgewonden.

"De VAR vindt het zoals jou geen clear error", wendde hij zich tot collega-commentator Aster Nzeyimana. "Maar het is toch een error."