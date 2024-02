Domenico Tedesco kan niet anders dan het toegeven: "Dat wist ik niet"

Donderdag werd er geloot voor de Nations League. Het ideale moment om bondscoach Domenico Tedesco eens aan de tand te voelen over de komende maanden.

De Rode Duivels krijgen in de Nations League met Frankrijk, Italië en Israël best wel een zware loting voorgeschoteld, maar bondscoach Domenico Tedesco heeft eerst nog heel wat andere afspraken op de agenda.

Zo zijn er in maart twee vriendschappelijke wedstrijden gepland, op bezoek bij Ierland en Engeland. Twee stevige waardemeters richting het EK in Duitsland van deze zomer. Maar er is nog meer. In de laatste rechte lijn richting Euro 2024 zijn er ook nog oefenmatchen tegen Montenegro en Luxemburg.

Rode Duivels oefenen tegen Luxemburg en Montenegro

Niet meteen de meest sterke tegenstanders, al moesten die wedstrijden blijkbaar in allerijl nog aan de kalender toegevoegd worden, zo geeft Tedesco mee in een interview met Het Nieuwsblad over de Rode Duivels.

“In de eerste plaats: we moéten die wedstrijden spelen om aan tien interlands in een jaar te komen. Dat wist ik niet”, geeft de Duitser eerlijkheidshalve toe. “Daarom moesten we in allerijl naar tegenstanders zoeken die nog vrij waren.”

Tedesco vindt het echter wel twee waardige tegenstanders. “Tegen de buren uit Luxemburg als afscheidswedstrijd, is fantastisch. Het is niet zo’n slechte ploeg hoor. Ze kunnen zich nog altijd voor het EK plaatsen. Montenegro is ook niet de eerste de beste. Ik zag ze tegen Servië en ze waren goed.”