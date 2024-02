Hein Vanhaezebrouck haalt uit over spelers met interlandverplichtingen

KAA Gent zit in de hoek waar de klappen vallen. Dat heeft veel te maken met de spelers die weg waren voor interlands.

KAA Gent recupereert enkele spelers die in januari weg waren met hun nationale ploeg, maar of de ploeg veel aan hen zal hebben is maar zeer de vraag.

“Ze hebben allemaal te weinig gespeeld bij hun nationale ploeg”, zegt Vanhaezebrouck op zijn persconferentie, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

De trainer van KAA Gent moet de spelers niet alleen een maand missen, maar ook nog afwachten in welke toestand ze terugkeren. Zo kreeg Watanabe vorig weekend tegen Anderlecht af te rekenen met krampen.

Spelers terug onder hun conditie

“Nurio is geblesseerd, de andere kwamen onder hun conditie terug toe. Bij die nationale ploegen lag de focus op de wedstrijden, ze wilden iedereen fris houden. Met als gevolg dat diegene die weinig matchen spelen, amper aan een intensiteit hebben getraind.”

Januari was nochtans een heel belangrijke maand voor KAA Gent. Het pakte echter maar 1 op 12, is uitgeschakeld in de beker en zal moeten vechten om play-off 1 te halen.

“Hadden wij zes of zeven punten meer gepakt, dan waren wij nu zo goed als zeker van de top zes. Met ons programma worden dit nu cruciale matchen. Als je deze verliest, kom je zwaar in de problemen. We gaan richting de meet en kunnen het ons niet permitteren om punten te laten liggen.”