📷 'KV Kortrijk forceert uiteindelijk nog een vertrekker'

Het is nog even wachten op de officiële aankondiging van KV Kortrijk, maar de West-Vlamingen hebben een oplossing gevonden voor David Henen.

Transferjournalist Sacha Tavolieri laat weten dat hij in Turkije momenteel de nodige medische testen ondergaat, vooraleer hij doorreist naar zijn nieuwe club.

Dat is FK tobol Kostanaï uit Kazachstan. Hij zal er een contract tekenen tot 2025, met de optie voor nog een extra seizoen, zo laat Tavolieri weten op zijn sociale media.

Henen, die zowel de Belgische als Togolese nationaliteit heeft, speelde al voor heel wat clubs, waaronder de jeugd van Anderlecht, Monaco en Everton, maar ook de A-elftallen van Charleroi en Grenoble.

#UPDATE

🇰🇿 EXCL. David Henen choose for FK Tobol Kostanaï !

🏥 Second part of medical tests currently underway in Turkey.

✍🏼 The former #EvertonFC winger will sign a contract until 2025 + one extra year option with the club from Kazakhstan. #KVKortrijk #KVK #mercato #JPL… https://t.co/N8SeKy4li4 pic.twitter.com/QIsqdWgNlw