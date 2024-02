Ex-scheidsrechter komt met bezwarende uitspraken over scheidsrechtersbaas Layec

Scheidsrechtersbaas Betrand Layec ligt zwaar onder vuur. Ex-ref Tim Pots komt enkele opvallende uitspraken over de Fransman.

De klachten over scheidsrechters in ons land zijn al lang niet meer op een hand te tellen. Elk weekend is er wel een wedstrijd waarin er een potje van gemaakt wordt, maar ook grote baas Betrand Layec ligt zwaar onder vuur, onder andere ook voor het moeien bij de verkiezing van ref van het jaar.

Zo wordt niet alleen vragen gesteld bij de prestaties van scheidsrechters tijdens wedstrijden, maar ook over de aanduidingen welke ref welke wedstrijd fluit. Ex-scheidsrechter Tim Pots ging al bij de voetbalbond langs, op vraag van Layec, en kwam tot enkele opvallende conclusies.

Layec is amper twee keer per maand in België

“Ik denk niet dat de scheidsrechters aangewezen worden op basis van gevoelens van revanche of rancune. Ik stel wel vast dat een scheidsrechter die de ene week zwaar in de fout gegaan is, het weekend erna wel aangeduid wordt in twee wedstrijden, als hoofdscheidsrechter en VAR”, zegt Pots aan Het Laatste Nieuws.

Maar ook over Layec zelf, die sinds 2019 als technisch directeur van het Referee Department aan de slag is, komt hij met enkele ontnuchterende uitspraken. “Maar nog steeds voelt het aan alsof hij een vreemde is. Layec woont niet in België”, gaat hij verder.

“Ik laat me vertellen dat hij twee keer per maand aanwezig is in Tubeke. Eén keer wanneer er een stage plaatsvindt, één keer voor de profs. Tijdens het weekend zie je hem nooit in een Belgisch stadion. Hij ziet zijn arbiters niet live aan het werk. Ik vind dat op z'n minst opmerkelijk.”