Layec steeds meer onder druk: 'Scheidsrechtersbaas moeide zich met Pro League Awards'

De scheidsrechters in België worden wekelijks beoordeeld op hun prestaties. Een evaluatierapport dat nu naar buiten is gekomen, brengt meteen een aantal rare zaken aan het licht. Ook over sterke man Bertrand Layec.

In België bestaat er een systeem dat RIS heet. Dat wordt gebruikt door de scheidsrechtersbazen om de refs te evalueren. Het werd ontwikkeld in 2021 op vraag van de Belgische Voetbalbond. Rapporten uit dat systeem werden echter tot op heden nooit bekendgemaakt. Dat leverde de nodige kritiek op, ook op scheidsrechtersbaas Bertrand Layec. Ondertussen is er echter wél een rapport uitgelekt aan Het Nieuwsblad. De werkwijze van de Fransman is volgens de krant bijzonder te noemen. 'Layec koos de genomineerden voor Scheidsrechter van het Jaar' Zo werd Jonathan Lardot vorig seizoen uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar op de Pro League Awards aan het einde van het seizoen. De stemgerechtigde spelers kregen echter slechts keuze uit drie refs: Jonathan Lardot, Erik Lambrechts en Lawrence Visser. Die drie genomineerden werden nog volgens Het Nieuwsblad eigenhandig aangeduid door Bertrand Layec. Die zou zijn aflopende contract niet verlengen, mogelijk ook deels door interne kritiek.