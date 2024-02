Pleidooi voor Carl Hoefkens: "Doodzonde wat daar gebeurt"

Standard blijft sportief in moeilijke papieren zitten. Het duel tegen OH Leuven lijkt het kantelpunt te moeten worden.

De Pro League kwam deze week met drastische sancties voor ploegen wiens wedstrijd door supporters al dan niet tijdelijk stopgezet wordt. Of dat iets zal uithalen is maar zeer de vraag die ook Johan Boskamp zich stelt.

Uiteindelijk straf je daarmee 95 procent van de mensen die zich wel gedraagt, al weet de Nederlander ook niet hoe je het probleem van het vuurwerk kan oplossen. Mensen moeten volgens hem gewoon normaal doen.

Al kan het dit weekend opnieuw prijs zijn. De harde kern van Standard wil absoluut een overwinning zien tegen OH Leuven, maar wat als dat niet het geval is. De nieuwe maatregelen zouden meteen toegepast moeten worden.

Leko in zelfde schuitje als Hoefkens

“Ik vind het doodzonde wat daar gebeurt. Standard is zo een fantastische club. Misschien wel de enige die Anderlecht en Club Brugge kan bedreigen als grootste club van België. Maar op het veld blijft daar niets meer van over”, is Johan Boskamp duidelijk in Het Belang van Limburg.

De wintertransfers stellen niet veel voor. “Dat is niet het niveau van Standard Luik. Met dat spelersmateriaal kan je Hoefkens of Leko weinig verwijten. Het wordt tijd dat de beleidsmensen hun verantwoordelijkheid opnemen.”