Interview Standard-fans met ei in de broek naar match, Leko haalt schouders op: "Niet huilen, vechten!"

De trainer van Standard is zich bewust van het belang van de wedstrijd op zaterdag tegen Leuven. De Kroatische coach wil echter niet praten over druk, die de Rouches moeten overwinnen in een confrontatie die al werd omgedoopt tot 'Match van de Angst'.

Ivan Leko weet het, Standard mag geen fouten maken tegen Leuven. De Rouches moeten de drie punten pakken, allereerst om wat ademruimte onderaan de ranglijst te krijgen, maar ook om te voorkomen dat de ontevredenheid onder de supporters te groot wordt, die al hun ongenoegen hebben laten blijken na het gelijkspel tegen RWDM. "Alle spelers zijn zich bewust van de situatie en willen die veranderen. Als je bovenaan staat, beslis je. Niet onderaan. Je moet realistisch blijven, kritiek accepteren en blijven werken om beter te worden." De fans moeten een motivatiebron zijn In geval van ongeregeldheden zaterdag kan Standard straks bestraft worden met drie uitwedstrijden zonder fans, maar Ivan Leko geeft er de voorkeur aan de nadruk te leggen op de positieve invloed die het twaalfde man-aspect heeft op zijn team. "Ik begrijp de supporters, ze zijn niet gewend aan zo'n situatie. Ze waren erg teleurgesteld na RWDM, maar ze zijn ook zeer aanwezig. We moeten ze gebruiken als een extra motivatiebron om uit deze moeilijke situatie te komen." Ivan Leko wil de druk niet vrezen "De realiteit is wat het is. Maar we moeten ook beseffen dat in het voetbal, je wint of je verliest. Je moet gefocust blijven en elke dag verbeteren." "De druk is er bij alle grote clubs. Je moet lef tonen, vooral in moeilijke momenten. Niet huilen en vechten," besloot de hoofdtrainer van de Rouches.





