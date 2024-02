Winnaar van de Asian Cup is gekend: ex-JPL speler pakt uit met opvallende hattrick in de finale

De winnaar van de Asian Cup is bekend. In de grote finale van het toernooi nam Qatar het op tegen Jordanië.

Jordanië zorgde voor een verrassing op de Asian Cup door voor het eerst ooit de finale te bereiken. In de laatste ronde van het tornooi was Qatar echter te sterk voor het land.

Akram Afif (ex-Eupen) was dé matchwinnaar, hij scoorde een hattrick. Opvallend was wel dat Afif alle drie de doelpunten van Qatar vanop de stip scoorde.

Qatar won de Asian Cup voor de tweede opeenvolgende keer. Het record voor de meeste overwinningen is nog steeds in handen van Japan, met vier titels. De finale werd in het Lusailstadion gespeeld, waar ook de WK-finale in 2022 werd gespeeld.