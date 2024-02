📷 🎥 Omdat het bij Antwerp toch niet te ver kan gaan: Jelle Bataille zorgt op opmerkelijke wijze voor viering van de dag

Wat er ook nog op de Belgische voetbalvelden mag gebeuren, Antwerp-speler Jelle Bataille heeft de viering van de dag al op zijn naam staan. Een hele match geen vuiltje aan de lucht, met 0-4 winnen: dan mag je er eens los over gaan.

En of de sfeer goed zit in het Antwerpse kamp. Na een demonstratie - ook al was het tegen een zwakke tegenstander - kan dat ook niet anders. De ruime score in het Edmond Machtensstadion spreekt boekdelen. Natuurlijk mag er dan duchtig gevierd worden. Het past ook bij de Antwerpse mentaliteit om dan wel héél ver te gaan.

© photonews

Een uitgelaten Jelle Bataille mocht op het voorplan treden en vond er niets beter op dan de meegereisde aanhang zijn blote kont te tonen. Dat doet de rechterflankverdediger natuurlijk met een reden: op zijn bil staat 'den dubbel' getatoeëerd. Uiteraard een verwijzing naar de behaalde titel en beker van vorig seizoen.

😂 | Jelle Bataille viert de zege op z'n eigen manier! 🍑 #RWDANT pic.twitter.com/Lm98jFVFL6 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 11, 2024

Zowat al zijn ploegmaats lachten zich een breuk, zeker ook Toby Alderweireld. De gemeende handshakes nadien bewezen dat iedereen in de ploeg het lef en de showmanskunsten van Bataille wel kon appreciëren. Het vak met rood-witte supporters ging uit zijn dak: dit was wel een bijzonder gesmaakte namiddag in Antwerp-kringen.