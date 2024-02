Van Bommel doet 'gekke uitspraak' en zegt wat het échte probleem is: "Scheidsrechters zijn helemaal zo slecht niet"

Wat moet er toch gebeuren met de scheidsrechters in het Belgische voetbal? Het is hét gespreksonderwerp bij uitstek en ook Mark van Bommel heeft zich erover uitgesproken.

De trainer van Antwerp verrast met zijn kijk op de zaken. "Ik denk dat de scheidsrechters helemaal niet zo slecht zijn. Dat klinkt gek hé, wat ik nou zeg. Alleen: de VAR brengt hen van het padje. Ga alle beslissingen die op het veld genomen worden maar na. Maar dan komt de VAR tussen en die moet het goed beoordelen."

Van Bommel erkent wel dat ook dat deel van de arbitrage geen gemakkelijke job is. "Dat is ook nog moeilijk: er moet een lijntje getrokken worden, dingen worden vergeten. De scheidsrechter staat op het veld en die krijgt alle kritiek."

Van Bommel heeft begrip voor collega's

Begrip is er wel voor veel van zijn collega's, die steeds meer publiekelijk hun onvrede uiten over de spelleiding. "Als ik zelf benadeeld zou worden door een beslissing, zou ik ook furieus zijn. Als voorbeeld dat doelpunt van Gent bij Anderlecht. Ik zat naar die wedstrijd te kijken met mijn zonen, die allebei voetballen."

Hun mening was daar ook bijzonder helder over. "Die zeiden: "Het kan toch niet dat dit afgekeurd wordt?" Maar het kan wél. Terwijl de scheidsrechter daar in principe niets aan kan doen."