Wordt er rekening gehouden met de gelekte evaluatierapporten? Dit zijn de aanduidingen voor de komende wedstrijden

Vrijdag trappen KVC Westerlo en Standard speeldag 26 af. Jasper Vergoote zal deze partij leiden met Lawrence Visser als VAR. Visser scoorde goed als VAR en Vergoote was één van de betere scheidsrechters volgens het rapport.

Zaterdag ontvangt KRC Genk RWDM. Hier krijgt Michiel Allaerts nog eens de kans om zich als ref te tonen. Met slechts twee wedstrijden op het hoogste niveau op zijn teller, heeft hij als enige ref nog steeds een nauwkeurigheid van 100% volgens het RIS. Lothar D'Hondt staat hem bij als VAR.

Nicolas Laforge fluit OHL - Charleroi, met Simon Bourdeaud'hui die hem als VAR helpt. Wesli De Cremer werd aangeduid om Antwerp - KV Mechelen te fluiten met Brent Staessens die vanuit Tubeke als VAR zal werken. Lardot, die het oké doet volgens zijn rapport, fluit de Brugse derby met Wesli De Cremer als VAR.

Nathan Verboomen, die een nauwkeurigheid van bijna 83% heeft, mag KV Kortrijk - Union SG leiden met Lothar D'Hondt die hem mogelijk naar het scherm stuurt. Bram Van Driessche die het uitstekend doet dit seizoen, mag Anderlecht - STVV fluiten met Jasper Vergoote als VAR. Hij maakte dit seizoen nog geen enkele foute beslissing als videoref volgens het rapport.

Erik Lambrechts maakte het op één na meeste fouten als VAR (3) dit seizoen, toch mag hij videoref zijn tijdens KAS Eupen - KAA Gent. Bert Put werd aangeduid als scheidsrechter.

Opvallend is wel dat er twee scheidsrechters zijn met een nauwkeurigheid van meer dan 90%, die geen wedstrijd zullen fluiten in de JPL. Jan Boterberg is er eentje van, hij zal KMSK Deinze - Beerschot fluiten terwijl Simon Bourdeaud'hui helemaal niet op een veld zal staan.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBe 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/E13ANxVauU