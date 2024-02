Stelt KAA Gent orde op zaken? "Moment dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt"

KAA Gent neemt het donderdag op tegen Maccabi Haifa in de play-offs van de Conference League. De Buffalo's krijgen een kans om de rug te rechten.

Stefan Mitrovic keerde deze winter terug naar KAA Gent. De club kan een ervaren speler als hem op een moment als dit goed gebruiken. Hij blikt positief vooruit naar het duel.

"Europees voetbal is een compleet andere competitie. We hebben ambities om echt iets te bereiken. We gaan er alles aan doen om een goed resultaat te behalen voor de terugmatch", vertelde hij bij HLN.

Hij stelt dat de spelers nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "De competitie is en blijft het belangrijkste doel dit seizoen. Maar spelen in Europa geeft altijd een fijn gevoel. Het is het moment dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. De meer ervaren spelers misschien nog net iets meer."