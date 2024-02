EK winnen dankzij Kevin De Bruyne: Marc Degryse maakt ferme kanttekening

Kevin De Bruyne is helemaal back in business. Dinsdag opende hij de score voor Manchester City in de Champions League.

In de eerste wedstrijd van het seizoen in de Premier League blesseerde Kevin De Bruyne zich. Ondertussen is hij helemaal terug en lijkt hij sterker dan ooit te spelen.

Dinsdagavond scoorde hij in Kopenhagen al na tien minuten voor Manchester City in de knock-outfase van het kampioenenbal. Het was zijn twaalfde treffer in de eindfase van de Champions League.

Dat deed hij in het verleden al drie keer tegen PSG en Real Madrid, maar pikte hij ook zijn doelpunten mee tegen Borussia Mönchengladbach, Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig en nu ook Kopenhagen.

Een knappe prestatie die ook het beste doet vermoeden voor het EK in Duitsland van deze zomer, al is er nog werk aan de winkel, zo ziet analist Marc Degryse bij VTM.

Alle druk bij Kevin De Bruyne leggen kan niet

“Dit niveau moet hij ook nog brengen in de komende topwedstrijden richting de halve finale, finale. Neem daar ook maar de Engelse titelstrijd bij”, aldus Degryse. “Je hebt het gevoel dat hij op het juiste moment naar zijn beste vorm aan het toegroeien is.”

Dat hij het voetbal van City ook bij de Rode Duivels kan brengen, dat is voor Degryse duidelijk een brug te ver. “Met City is De Bruyne topfavoriet voor alles. Ze hebben de beste ploeg. Dat zijn de Duivels niet. Je mag dus ook geen mirakels verwachten van De Bruyne. Je kan niet zeggen: ‘Alleen De Bruyne zal ons Europees kampioen maken.’”