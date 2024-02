Wie neemt Tedesco mee naar het EK? Sterkhouder van Belgische club droomt van selectie

Komende zomer trekken de Rode Duivels naar Duitsland voor het Europees kampioenschap. Wie haalt de selectie van bondscoach Domenico Tedesco?

Voor het EK in Duitsland spelen de Rode Duivels geen officiële wedstrijd meer, maar wel nog vier oefenwedstrijden. In maart tegen Ierland en Engeland, net voor het EK spelen de Belgen nog thuis tegen Montenegro en Luxemburg.

Wie neemt Domenico Tedesco mee naar Duitsland. Uit de Belgische competitie worden dat wellicht weinig spelers, maar hier en daar wordt soms de naam genoemd van Julien De Sart. Hij speelde in de jeugd al bij de Rode Duivels, maar wacht nog op zijn debuut bij de A-ploeg.

Julien De Sart Rode Duivel?

"Het is niet iets waar ik over nadenk", zegt hij bij de RTBF. "Als het komt, komt het, maar ik ben 29 en ik ben me bewust van het potentieel van andere spelers, hun leeftijd en de grote clubs waar ze voor spelen."

Toch lijkt De Sart wel te dromen van een eerste cap. "Zeker gezien mijn familieachtergrond en mijn caps bij de nationale jeugdploegen. Ik zou graag geselecteerd worden voor de Duivels, maar het is geen obsessie", zegt de middenvelder van KAA Gent nog.