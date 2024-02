Brugse politiediensten vrezen voor match van zondag en... voor play-offs: "Heeft al 2 miljoen gekost aan belastingbetaler"

De Brugse derby van zondag wordt door de ordediensten gezien als een serieuze risicomatch. De laatste twee wedstrijden tussen Cercle en Club eindigden immers in rellen. De politie vreest nu al voor de play-offs.

De twee clubs zijn in een strijd verwikkeld om een goeie plaats in de top zes. In de vorige twee derby's kwam het tot rellen. Eerst in een café op 't Zand, daarna viel een groep van de harde kern van Club Brugge een frituur aan waar enkele die hard Cercle-fans zaten.

“Dit is een absolute risicomatch. De derby behandelen we nu hetzelfde als zou Club Brugge tegen Anderlecht, Antwerp of Gent spelen”, zeggen hoofd van de Brugse voetbalcel Carlo Smits en voetbalprocureur Yves Segaert-Vanden Bussche in KVW.

Nog twee risicomatchen?

Komende zondag zijn ze in hoogste staat van paraatheid. “Het kan twee richtingen uit: ofwel zeggen ze dat het genoeg geweest is na de uitgesproken straffen van de caféruzie en wat er hen boven het hoofd hangt na de frituuraanval, ofwel willen er enkelen toch weer het risico lopen", aldus Smits.

Met Cercle dat in de top zes staat kunnen er nog twee confrontaties volgen in de play-offs. "Niet het ideale scenario", weet Smits. “Het eersteklassevoetbal heeft de Politiezone Brugge vorig jaar 1 miljoen euro gekost. Dan reken ik er nog niet de 1 miljoen euro bij die het de ondersteunende zones kost, de vier mensen die fulltime in onze voetbalcel werken, de spotters die we elke week inzetten bij thuis- en uitwedstrijden...”