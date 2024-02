Wouter Vrancken heeft "een pak extra werk" voor match van dit weekend

Slechts 3 op 15 wist KRC Genk in 2024 te pakken. Een overwinning dit weekend tegen RWDM is dan ook haast van moeten.

Wouter Vrancken liet op zijn persconferentie weten dat hij op zoek is naar nieuwe connecties binnen zijn team. Het vertrek van Munoz en de nog vertrekkende Paintsil nopen de trainer van KRC Genk daartoe.

“Ze vonden elkaar blindelings, er kwam altijd gevaar langs hun kant. Op training proberen we daar naar te zoeken, omdat het vooral beter moet in de laatste 30 meter van het veld. In Mechelen creëerden we te weinig gevaar met het balbezit dat we hadden”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Nieuwe trainer bij RWDM

De punten zijn extra hard nodig, want de Limburgers staan ondertussen maar zevende meer. “De volgende vijf wedstrijden - of zes, als de match op Anderlecht herspeeld wordt - moeten allemaal gewonnen worden”, is Vrancken duidelijk.

Vrancken gaf alvast aan dat hij een pak extra werk heeft gehad voor de match tegen RWDM, door de komst van de nieuwe trainer Bruno Irles.

“Het is niet de eerste keer dat dit ons overkomt. We analyseren dan ook de veldbezetting en manier van voetballen van zijn ex-clubs. RWDM heeft een brede kern, het is afwachten hoe en met wie ze aan de aftrap komen. Maar we moeten in eerste instantie van onze eigen kracht uitgaan en de match meteen in handen nemen.”