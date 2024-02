Nieuwe trainer van RWDM is wel heel erg positief, zelfs voor duel met KRC Genk

Afgelopen weekend werd Claudio Caçapa ontslagen bij RWDM. De club had met Bruno Irles snel een opvolger klaar.

Claudio Caçapa verloor zondag met 0-4 van Royal Antwerp FC. Niet veel na het laatste fluitsignaal kondigde RWDM aan dat de samenwerking met de trainer stopgezet werd.

Al heel snel was er met Bruno Irles een opvolger bekend. Hij zei dat hij pas zondagavond voor het eerst gecontacteerd werd door RWDM, al beweren kwatongen dat alles al op voorhand geregeld was.

Met een duel tegen KRC Genk krijgt Irles meteen een stevige vuurdoop in de Jupiler Pro League voorgeschoteld, maar dat schrikt hem in geen geval af. Hij zegt zelfs een plannetje klaar te hebben en is ontzettend positief, ondanks de klassering van de Brusselaars.

Geen play-downs spelen met RWDM

“Ik weet hoe de play-downs in elkaar steken, maar voor mij is dat plan B. Plan A is dat we ons gaan redden via de reguliere competitie”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Het verschil met de veilige twaalfde plaats bedraagt slechts twee punten.

En dan is er nog het duel tegen Genk. “Het is kort dag om de wedstrijd op Genk voor te bereiden, maar toch heb ik al enkele ideeën over hoe we die opdracht zullen aanpakken. Meer kan ik daarover nu niet kwijt”, klinkt het zeer mysterieus.