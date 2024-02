Evert Winkelmans neemt bestuur van KV Mechelen stevig op de korrel: "Hasi gaat nu met de pluimen lopen"

De voorbije weken maakte ene Bill Antonio grote indruk bij KV Mechelen. Besnik Hasi hevelde hem noodgedwongen over van de beloften, maar... daar heeft Evert Winkelmans wel enkele kanttekeningen bij te maken.

Winkelmans kent u waarschijnlijk wel als podcast-maker, maar hij is tevens die hard fan van Malinwa. En over Antonio heeft hij wel het een en ander te vertellen. “Antonio is een enigma. Iedereen valt nu in katzwijm, maar die gast is 21, geen 17, hè. Hij zit al anderhalf jaar in de B-ploeg te koefelen", zucht hij bij GvA.

"Ik heb veel matchen van Jong KV Mechelen gezien. Hij stak er, samen met Bafdili en Mukau, twee andere youngsters, met kop en schouders bovenuit. Hasi gaat nu met de pluimen lopen, maar waar was de clubleiding om te zeggen: we zetten Antonio vast in de A-kern, of je dat nu wil of niet trainer."

Matthys, juiste man op de juiste plaats

"We zijn Antonio toch niet in Zimbabwe gaan halen om hem zo lang achter te houden? Een club als Mechelen heeft toch niets te verliezen? Hij had al dertig matchen in eerste klasse kunnen hebben. Ik denk dat Tim Matthys de juiste man op de juiste plaats is om dat conservatieve denken te doorbreken."

Bij Antwerp loopt er wel zo'n trainer rond. "Dat vind ik zo leuk aan Van Bommel. Ik had hem totaal anders ingeschat. Als speler was hij nors, vaak ambetant, op het veld. Ook als trainer van PSV zag ik hem wegebben. Maar nu, met die jonge gasten, dat is zo fantastisch.”