Verschueren stond knarsetandend toe te kijken naar Anderlecht-spelers: "Dat mocht geen aandacht krijgen"

Het busje Limburgers van Anderlecht, dat was in de jaren 90 iets waar voormalig manager Michel Verschueren zich aan dood ergerde. Het straalde immers niet de grandeur uit die van het paars-wit van toen verwacht werd.

Luc Nilis, Bruno Versavel, Danny Boffin, Marc Emmers, Alain Van Baekel, Peter Maes, Philip Haagdoren en af en toe ook Chidi Nwanu kwamen naar de training met een busje dat door Luc Nilis was gekocht. Allemaal Limburgers, maar ook veelal basisspelers.

“Elke keer als we wild de parking op draaiden, stond Verschueren hoofdschuddend en minachtend toe te kijken vanuit zijn bureau”, aldus Boffin. “Mister Michel zei: 'Waar zijn jullie mee bezig? Knallen jullie ergens tegenaan, ben ik een halve ploeg kwijt . ' Maar wij hadden nooit een accident. Voorzichtige chauffeurs, hè.”

Al was het misschien niet de grootste reden waarom Verschueren er niet blij mee was. Een aftandse Toyata paste nu eenmaal niet bij het imago. “In die tijd kregen al veel Anderlecht-spelers een auto van de club”, vertelt Versavel. “Ik had een chique Mercedes Coupé betaald door de sponsor."

"Verschueren vond het gewoon ergerlijk dat wij daar dan arriveerden in een ordinaire Toyota met een schuifdeur. Daarom zijn er geen foto's van dat busje. Dat mocht geen aandacht krijgen."